Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о возможной отмене этапов Кубка мира и IBU в 2020 году из-за коронавируса.

Слова Майгурова цитирует портал «Весь спорт». Как стало известно из заявления главы СБР, у организации нет никакой официальной информации по поводу грядущей отмены международных соревнований. Также СБР пока не имеет никакого плана «Б» на случай отмены этапов из-за пандемии коронавируса.

«В календаре всероссийских соревнований запланированы этапы Кубка России. И если вдруг случится так, что отменят этапы Кубка мира и Кубка IBU, спортсмены сборной будут выступать на этапах Кубка России», – заявил Майгуров.

Напомним, ранее вице-президент СБР Иван Мелихов сообщил, что решение по первым трем этапам Кубка мира IBU примет в сентябре.