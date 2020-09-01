Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев подписал контракт с петербургским СКА. Информация об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В клубе Каменев выбрал 98-й номер, соглашение с форвардом рассчитано на два года, оно будет действовать до конца сезона-2021/22.

Отметим, права на Владислава Каменева СКА получил в результате трехсторонней сделки с участием магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора», которая прошла в июне 2020 года.

В регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2019/20 Каменев сыграл за «Колорадо Эвеланш» 38 матчей, набрав 8 очков — одна заброшенная шайба, семь результативных передач. Хоккеиста не включили в список игроков, которые примут участие в борьбе за Кубок Стэнли.