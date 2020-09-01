Российская теннисистка Людмила Самсонова вылетела с открытого чемпионата США по теннису, уступив в первом круге болгарской теннисистке Цветане Пиронковой.

Спортсменки провели на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг чуть менее получаса и сыграли две партии. Счет по сетам 6:2, 6:3 в пользу болгарской спортсменки.

На счету Пиронковой 3 подачи навылет, спортсменка не сделала за весь матч ни одной двойной ошибки. Самсонова совершила четыре эйса за матч, а также трижды ошибалась на подаче. Россиянка реализовала всего один из трех имевшихся брейк-пойнтов, болгарка — четыре из семи.

Следующей соперницей Цветаны Пиронковой на открытом чемпионате США станет испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, она в двух партиях обыграла японку Нао Хибино.