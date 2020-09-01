Российский теннисист Андрей Кузнецов победил американца Сэма Куэрри в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке и продлилась 1 час и 47 минут. Счет по сетам 6:4, 7:6, 6:2 в пользу Кузнецова, во второй партии россиянин выиграл на тай-брейке со счетом 8:6.

На счету Кузнецова 18 эйсов за игру, также он совершил две двойных ошибки. Куэрри сделал 11 подач на вылет, а также дважды ошибся на подаче. Россиянин показал 50% реализацию брейк-пойнтов, успешно завершив три из шести за матч, Куэрри не смог реализовать ни одного из трех брейков.

Следующим соперником Андрея Кузнецова на US Open станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Янник Синнер (Италия), этот матч еще продолжается.