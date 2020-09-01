Петербургский «Зенит» был оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча с московским «Локомотивом» в матче 6-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра прошла в воскресенье, 30 августа, на «РЖД-Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

По решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС, «Зенит» был оштрафован на 20 тысяч рублей за массовые нарушения зрителями требований Санитарного регламента и на 30 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений фанатами.

«Локомотив» по итогам этого матча получил штраф в 30 тысяч рублей: за оскорбительные выражения от болельщиков клуб оштрафовали на 20 тысяч, за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи штрафом в 10 тысяч рублей был наказан главный тренер московскогоклуба Марко Николич.