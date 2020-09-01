Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своем «Инстаграме» поздравление с Днем Знаний.

Фигуристка выложила фотографии, сделанные в ее первый день в университете, поздравив с первым сентября первоклассников, школьников, студентов и педагогов.

«Как же мы все ждали этого дня! Желаю всем удачного учебного года, и пусть все невзгоды обойдут нас стороной», — написала Загитова.

Напомним, Алина Загитова поступила на очное отделение по специальности «Журналистика» в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Спортсменка будет учиться на направлении «Продюсирование и культурная политика», для поступления фигуристка сдавала русский язык и обществознание в форме ЕГЭ, а также проходила творческое испытание.