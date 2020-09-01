Российская фигуристка, чемпионка Европы в паре с Дмитрием Козловским Александра Бойкова рассказала о своем поступлении в университет.

В интервью сайту РАНХиГС Бойкова отметила, что набрала на ЕГЭ по литературе 87 баллов, а на ЕГЭ по русскому — 89 баллов. За творческие испытания фигуристка набрала максимальные 200 баллов.

По словам фигуристки, она испытывает чувство гордости за свои результаты, поскольку хорошо поработала, что подтверждают ее оценки.

«На вступительном экзамене я писала эссе о своем тренере Тамаре Москвиной. Было немного волнительно, потому что разрешения у Тамары Николаевны я не спрашивала», — сказала Бойкова. По словам спортсменки, РАНХиГС — это один из ведущих вузов Петербурга, а также ей удобно будет добираться от места учебы на факультете социальных технологий до тренировочной базы.

Сейчас я студентка факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС. Считаю этот вуз одним из ведущих в Санкт-Петербурге. Здесь созданы отличные условия для подготовки специалистов высококлассного уровня. К тому же ФСТ находится недалеко от нашей тренировочной базы, после пар не нужно будет тратить много времени на дорогу.