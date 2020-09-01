Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о своих спортивных целях.

В интервью официальному сайту РАНХиГС Бойкова рассказала о своем пути в фигурном катании и будущих целях. Спортсменка рассказала, что начинала в качестве одиночницы, а после ушла в пары, где начала работать с Дмитрием Козловским. По мнению Бойковой, работать в парах трудно, поскольку все зависит не только от тебя и личного вклада в победу.

«Если говорить о целях, которые я для себя ставлю в спорте, то, конечно, моя главная мечта – дойти до Олимпийского золота. И дай Бог, так все и сложится», — отметила фигуристка, добавив, что их команда очень много работает, чтобы достичь целей.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в прошлом сезоне одержали победу на чемпионате Европы и чемпионате России.