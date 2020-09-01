Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева приняла участие в презентации формы омского хоккейного клуба «Авангард» перед сезоном-2020/21 в КХЛ.

Прямая трансляция презентации формы прошла в официальном сообществе «Авангарда» в соцсети «Вконтакте».

Спортсменка стала специальным звездным гостем мероприятия и вручила форму пятерым легионерам клуба. Также Медведева рассказала о своем хоккейном опыте: в 2016 году фигуристка выступала на открытии чемпионата мира по хоккею в Москве и держала в руках клюшку.

Отметим, на аналогичной презентации команды СКА в Санкт-Петербурге выступили другие участницы сборной России по фигурному катанию — Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.