Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вылетела с открытого чемпионата США по теннису, уступив в матче первого круга американке Катрине Скотт.

Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг, спортсменки провели на площадке 1 час и 44 минуты. Счет по сетам 7:6, 6:2 в пользу Скотт, в первой партии Вихлянцева уступила на тай-брейке со счетом 3:7.

Вихлянцева за весь матч сделала один эйс и 7 раз ошиблась на подаче. Её соперница пять раз подала навылет, а также совершила две двойных ошибки. Обе теннисистки имели по 8 брейк-пойнтов в матче, однако Визлянцева сумела реализовать два, а Скотт — четыре.

Следующей соперницей Катрины Скотт на US Open станет Аманда Анисимова, которая в первом круге обыграла Викторией Томовой.