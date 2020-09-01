Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Янника Синнера в первом круге открытого чемпионата США по теннису.

Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке и продлилась пять партий. Счет по сетам 3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6 в пользу Хачанова. Последний сет Хачанов вытащил на тай-брейке со счетом 7:4.

На счету Хачанова 18 подач навылет и 8 двойных ошибок. Соперник россиянина за весь матч сделал 12 эйсов и всего три раза ошибся на подаче. Также Хачанов реализовал всего 5 брейк-пойнтов из 22 имевшихся.

Следующим соперником Карена Хачанова станет россиянин Андрей Кузнецов, который в первом круге победил представителя США Сэма Куэрри. Матч второго круга между Кузнецовым и Хачановым пройдет 2 или 3 сентября.