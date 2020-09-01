Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Франции Жереми Шарди в матче первого круга открытого чемпионата США по теннису.

Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг, счет по сетам 6:4, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

На счету Рублева 11 подач навылет и 3 двойных ошибки. Его оппонент за три партии сделал 19 эйсов, но очень часто ошибался на подаче — 12 раз. Реализация брейк-пойнтов у Рублева была чуть получше: 5 из 21 брейка завершились удачно, в то время как у Шарди — всего 1 из 8.

Следующим соперником Рублева на турнире станет победитель пары Таро Дэниэл (Япония) — Грегуар Баррер (Франция). Этот матч продолжается в настоящее время.

Также во второй круг прошли россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов.