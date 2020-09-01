Главные новости дня из мира спорта — в традиционном дайджесте от Nevasport:

Скончался бывший тренер СКА и «Спартака» Милош Ржига

На 62-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига. 18 августа хоккейный специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Ржига долгое время испытывал проблемы с варикозным расширением вен, которое перетекло в тромбофлебит. В прессе сообщалось, что незадолго до смерти тренер переболел коронавирусом.

Хачанов обыграл Синнера в пяти сетах на старте US Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Янника Синнера в первом круге открытого чемпионата США по теннису. Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке и продлилась пять партий. Счет по сетам 3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6 в пользу Хачанова. Последний сет Хачанов вытащил на тай-брейке со счетом 7:4.

Рублев обыграл Шарди и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Франции Жереми Шарди в матче первого круга открытого чемпионата США по теннису. Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг, счет по сетам 6:4, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

Кузнецов обыграл Куэрри в первом круге US Open

Российский теннисист Андрей Кузнецов победил американца Сэма Куэрри в первом круге Открытого чемпионата США по теннису. Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке и продлилась 1 час и 47 минут. Счет по сетам 6:4, 7:6, 6:2 в пользу Кузнецова, во второй партии россиянин выиграл на тай-брейке со счетом 8:6.

Газизов сообщил, что Кокорин начал тренировки в общей группе

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в общей группе. «Кокорин тренируется в общей группе. Надеемся, что он сыграет с ЦСКА после паузы на матчи сборных», — сказал гендиректор клуба, подчеркнув, что четкой уверенности в этом у клуба нет.

Плющенко и Рудковская отвели Гном Гномыча в 1-й класс

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко со своей супругой и продюсером Яной Рудковской отвел сына Александра в первый класс. Плющенко опубликовал в своем Instagram фотографию сына, который также известен как Гном Гномыч, за партой в классе одной из школ Подмосковья. «Первый раз в 1-й класс! Саня — первоклашка», — написал Плющенко под фото сына, сидящего за первой партой.