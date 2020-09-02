Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом круге открытого чемпионата США, в трех сетах обыграв Федерико Дельбониса из Аргентины.

Игра на «Артур Эш Стэдиум» продолжалась 1 час и 46 минут. Счет по сетам — 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Медведева.

На счету Дельбониса всего один эйс за матч, также аргентинец 3 раза ошибался на подаче. Медведев 4 раза подал навылет и сделал 4 двойных ошибки. Также россиянин показал хорошую реализацию брейк-пойнтов, успешно завершив 5 из 9 имевшихся. Дельбонис имел два брейка, и оба закончились неудачей.

Следующим соперником Даниила Медведева на открытом чемпионате США станет австралийский теннисист Кристофер О’Коннелл. Их матч запланирован на 3-е сентября.

Также во второй круг прошли еще трое россиян — Андрей Кузнецов, Карен Хачанов и Андрей Рублев.