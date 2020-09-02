Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с открытого чемпионата США по теннису, уступив в первом круге турнира представительнице Польше Иге Свентек.

Игра на одном из кортов центра Билли Джин Кинг продолжалась 1 час и 36 минут, счет по сетам 6:3, 6:3 в пользу Свёнтек.

На счету полячки 1 эйс за игру и дважды ошиблась на подаче. Кудерметова 4 раза подала навылет и совершила 2 двойных ошибки. Россиянка реализовала всего пятую часть от своих брейк-пойнтов (2 из 10), ее соперница — 5 из 9.

Отметим, Кудерметова идет на 42-й строчке рейтинга 52 недель WTA, Свентек — 53-я ракетка мира.

Следующей соперницей Иги Свёнтек на US Open станет представительница США Сачия Викери, которая в первом круге обыграла соотечественницу Тэйлор Таунсенд.