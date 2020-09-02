Российский теннисистки Анна Калинская и Екатерина Александрова прошли во второй круг открытого чемпионата США по теннису.

Калинская в двух сетах одержала победу над себкой Ниной Стоянович. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, спортсменки провели на корте чуть менее полутора часов. На счету Калинской 4 подачи навылет и одна двойная ошибка.

Во втором круге Анна Калинская сыграет против спортсменки из Чехии Каролины Муховой, которая переиграла Винус Уильямс.

Александрова обыграла бельгийскую теннисистку Ким Клейстерс в трех сетах. Счет по партиям 3:6, 7:5, 6:1 в пользу Александровой. Россиянка сделала за весь матч 6 эйсов и 8 двойных ошибок.

Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с американкой Кэти Макнелли, которая оказалась сильнее Вероники Кужмовой из Словакии.