«Филадельфия Флайерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии полуфинала Восточной Конференции в Кубке Стэнли.

Игра прошла в Торонто на «Скоттиабанк-Арене» и завершилась со счетом 4:3.

В основное время за «Филадельфию» забросили по шайбе Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк и Мэтт Нисканен. В составе «Айлендерс» отличились Джош Бейли, Брок Нельсон и Дерик Брассар.

Решающую шайбу на 12-й минуте первого овертайма забросил нападающий «Флайерс» Скотт Лотон, автором голевой передачи стал российский защитник Иван Проворов.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил за матч 28 бросков.

На данный момент счет в серии 3:2 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс», следующий матч серии состоится 3 сентября.