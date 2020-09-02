Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над аргентинцем Федерико Дельбонисом в первом круге открытого чемпионата США по теннису.

Слова Медведева цитирует официальный сайт US Open. Теннисист отметил, что очень доволен счетом, поскольку в первом раунде очень важна победа в трех сетах.

«Особенно, когда играешь так поздно, сейчас 23:20 по местному времени. Я рад, что удалось победить до полуночи», — сказал Медведев, добавив, что играл последовательно и не шел на сумасшедшие удары, что и стало ключом к победе.

Напомним, счет в матче Медведева и Дельбониса — 6:1, 6:2, 6:4 в пользу третьей ракетки турнира. В следующем раунде Медведев встретится с представителем Австралии Кристофером О’Коннеллом.