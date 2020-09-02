Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил поздравления от своей команды, а также от Российского футбольного союза.

Поздравление появилось на официальном сайте РФС. Сегодня, 2 сентября, Станиславу Черчесову исполнилось 57 лет. Сборную России тренер возглавляет с 2016 года.

«Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения!», — говорится в сообщении. Тренеру сборной пожелали крепкого здоровья и благополучия, а также успешного выступления команды на ближайших турнирах: в Лиге наций УЕФА и на чемпионате Европы в 2021 году.

Уже завтра, 3 сентября, сборная России сыграет стартовый матч в Лиге наций против сборной Сербии. Игра пройдет в Москве.