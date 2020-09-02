Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своем опыте работы со спортивным психологом.

Слова фигуристки цитирует агентство ТАСС. Туктамышева отметила, что не считает обращение к психологу слабостью человека, поскольку это помогает развивать личность и хорошо понять самого себя.

«Когда у меня трудные времена, я не боюсь просить помощи. И в период спада в своей карьере я начала ходить к спортивному психологу, который меня и успокаивал, и придавал мне уверенности», — заявила спортсменка, подчеркнув, что пока человек сам для себя не примет решение работать, то сеансы не помогут.

Как считает Туктамышева, поход к психологу улучшает ситуацию на какое-то короткое время, однако в глобальной перспективе человек должен сам принимать меры.