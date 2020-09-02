Российский полузащитник Алексей Миранчук прилетел в Италию, чтобы завершить процесс перехода в «Аталанту». Об этом пишет издание Tuttomercatoweb.

Сообщается, что футболист прибыл в Бергамо во вторник, 1 сентября. По прилету в новый город Миранчук заявил, что он счастлив и сказал: «Вперед, богиня!». («Богиня» — это прозвище «Аталанты»).

Напомним, в воскресенье, 30 августа, московский «Локомотив» официально объявил о том, что договорился с «Аталантой» о переходе Алексея Миранчука. После игры 6-го тура РПЛ против «Зенита» полузащитник попрощался с болельщиками клуба на «РЖД-Арене».

На данный момент переход еще не завершен, футболисту необходимо пройти медицинское обследование в клубе. По данным СМИ, «Локомотив» получит за игрока около 14,5 миллионов евро.