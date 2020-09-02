Кубок Гагарина-2020 бессрочно оборвался на стадии полуфиналов конференций. Пандемия не дала возможность разыграть трофей.

Сегодня матчем Кубка открытия между «Ак Барсом» и ЦСКА начинается новый сезон. Чего ожидать от тех клубов, которые вошли в восьмерку предыдущего? Все эти команды не проиграли, а значит могут считать себя победителем.

ЦСКА — конец империи

Пока ЦСКА звонче всех ударило межсезонье. Команду покинула целая группа лидеров, на которых базировался мощный московский армеец последних лет. Контракты закончились и не были продлены с Григоренко, Капризовым, Сорокиным, Марченко, Нестеровым. Главный вопрос для ЦСКА в гласит так: каким образом Игорь Никитин перестроит звездный клуб, чтобы он не потерял в качестве?

СКА — в бой идет молодежь

Потолок зарплат, введенный в этом сезоне, заставил Петербург принимать меры. СКА больше не владеет супер звездным составом. Зато в команде много талантливой молодежи, которую отлично знает бывший тренер молодежной сборной России Валерий Брагин. Как и любая команда, состоящая из молодых игроков, СКА наверняка будет нестабилен.

«Динамо» — супертройка на старте

Бело-голубые сумели заполучить в потенциале сильнейшее звено лиги. К очень результативным по прошлому сезону Шипачеву и Яшкину добавился Кагарлицкий, который отменно действовал в связке с Шипачевым в позапрошлом сезоне. История КХЛ показывает, что наличие в клубе супертроек вполне себе решает. Так было в «Ак Барсе», когда Зарипов-Зиновьев-Морозов привозили в Казань Кубок. До них это делали в Омске Сушинский-Прокопьев-Затонский. В СКА работала тройка Шипачева с Панариным и Дадоновым, а в Магнитогорске — Коварж эффективно связывал Мозякина и Зарипова. Как там будет в «Динамо»?

«Йокерит» — баланс во всем

Финский клуб вечно претендует на то, чтобы залезть в КХЛ на самый верх, но ему постоянно чего-то не достает. Сейчас у «Йокерита» все хорошо — команда может побороться за успех на Западе. Тем более, непонятно, что из себя представляют СКА и ЦСКА — главные конкуренты «шутов» на Западе.

«Ак Барс» — сила второго сезона

С «Ак Барсом» второй сезон начинает Дмитрий Квартальнов — специалист, который известен своим умением выстраивать системный хоккей. А тут еще и клуб с мощным подбором игроков. Практически нет сомнений, что казанский коллектив будет наверху восточной части КХЛ. Ключевое для «Ак Барса» — игра в плей-офф. У Квартальнова пока так и нет главного достижения КХЛ — победы в Кубке Гагарина.

«Салават Юлаев» — игра без Умарка

В это межсезонье Уфу покинул главный лидер последних лет — шведский форвард Линус Умарк. Он определял игру «Салавата» при любом тренере, украшая первое звено с любыми партнерами. Теперь придется как-то действовать без него. И в этом загадка. Уфа сделала рокировку на тренерском мостике — команду возглавил Томи Ламка. Пока неясно, в какой хоккей будет играть уфимский клуб.

«Барыс» — как не упасть без Скабелки

Успех «Барыса» прошлого сезона связывают с работой Андрея Скабелки, который в межсезонье возглавил «Локомотив». Весной казахстанский клуб добился самого большого успеха и теперь болельщики рассчитывают на продолжение. Команду принял Юрий Михайлис, при котором может быть все что угодно — от нового взлета, до падения.

«Сибирь» — сохранение лидеров — сохранение результатов?

Новосибирский клуб сумел сохранить состав прошлого сезона, который пробился в полуфинал восточной конференции. Для этого клуба такая стабильность в кадрах — сюрприз. Тренер Николай Заварухин, ставший открытием прошлого сезона, в сезоне нынешним должен будет вновь показать результат. Учитывая, что «Сибирь» только усилила свой состав — возможно все.