Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение о том, когда фигуристу стоит обращаться за помощью к психологу.

В интервью ТАСС Жулин отметил, что если у самого спортсмена появляются какие-то сомнения или срывы, то он бы посоветовал начать работу со специалистом.

По мнению Жулина, многое зависит от тренера, чтобы тот чувствовал спортсмена на соревнованиях. «Это очень индивидуальный момент. У меня не было спортсменов, которые «закрывались», уходили в себя», — сказал тренер.

Как считает Жулин, если спортсмен катается в десять раз хуже, когда видит соперников на льду, то это повод обратиться к психологу. Также один из поводов — завершение спортивной карьеры, оно тоже может вызвать трудности.