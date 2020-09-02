Президент Континентальной Хоккейной Лиги Алексей Морозов рассказал о дальнейших планах развития КХЛ после того, как лигу покинул Дмитрий Чернышенко.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Морозов отметил, что при Чернышенко вся работа была выстроена, четко контролировалось выполнение поручений и следование намеченному плану.

«Мы продолжаем общаться, хоть он уже не мой руководитель. Вместе катаемся на льду. Он всегда интересуется положением дел», — сказал Морозов, сменивший Чернышенко на посту президента КХЛ.

«У нас есть стратегия. В ближайшие пять лет мы хотим уйти от государственного финансирования, поднять коммерческую составляющую клубов и лиги», — заявил Морозов, подчеркнув, что в КХЛ также планируют работать над повышением спортивного интереса.