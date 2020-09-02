Сборная России постепенно стареет. Уже скоро Станиславу Черчесову предстоит снова обновлять команду.

В молодежной сборной России собралась большая группа игроков, которые имеют обильную игровую практику в командах РПЛ. Выделяем среди них тех, кто в перспективе мог бы не только усилить национальную сборную, но и стать в ней звездой.

Матвей Сафонов («Краснодар»), вратарь

Сафонов и сейчас бы усилил сборную России. Однако Черчесов не торопится отдать последний рубеж этому одаренному голкиперу. Да и в противостоянии с Александром Максименко пока не очевидно, кто из них будет более сильным вратарем. Сафонов стабильнее. И Сафонов сверх одарен технически — одно то, как он вводит мяч рукой в игру, не может никто в России.

Данил Круговой («Зенит»), левый защитник

Этим летом Круговой вернулся в родной Петербург и успешно пробует вклиниться в команду Сергея Семака. Пока Круговой в основном выходит на замену, но это понятно, учитывая дикую конкуренцию в левой зоне со стороны Дугласа Сантоса и Юрия Жиркова. Круговой выглядит очень неплохо: качественно продвигает мяч в атаку, мощно работает корпусом, исполняет приличные кроссы. В сборной России Круговой появится в тот момент, как станет стабильнее играть в основе «Зенита». Если на правой бровке у национальной команды есть Фернандес и Караваев, то слева за стареющими Жирковым и Кудряшовым не видно никого.

Максим Глушенков («Спартак»), атакующий полузащитник

Глушенков блестяще показал себя в «Крыльях Советов» в концовке прошлого сезона, а сейчас его оставил в команде Доменико Тедеско, несмотря на огромную конкуренцию в линии атаки «Спартака». Глушенков прекрасно работает с мячом, у него высокая скорость, отличный дриблинг и просто великолепная левая нога. Как и любой левша — Глушенков штучный товар. А значит при должном развитии будет в сборной на передовых ролях.

Даниил Уткин («Краснодар»), центральный полузащитник

С лета Уткин стал стабильно выходить в стартовом составе «Краснодара» — в команде, где царит высокая конкуренция в центре поля. Его блестящий гол «Зениту» показал умение Уткин бить издали. Моторность и мощь в работе с мячом позволяет рассчитывать на многое. Остается прибавить в тонкости паса и в футбольной хитрости, что во многом не достает пока в силу опыта.

Федор Чалов (ЦСКА), нападающий

Чалов уже не первый сезон стучится в двери национальной команды, но войти в них его приглашают не всегда. Прошлый сезон у Чалова вышел намного хуже, чем позапрошлый, однако это можно списать на синдром второго сезона. Сейчас в сборной вновь обострилась конкуренция на позиции центрфорварда, а потому Чалов должен сделать что-то из разряда экстра си, чтобы обойти Соболева и Комличенко в роли молодых сменщиков Дзюбы. Если справиться — будет звездой.