Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации зимних видов спорта (FIS) Вегард Ульванг высказался о возможных альтернативных сценария проведения лыжного сезона-2020/21.

В интервью TV2 Ульванг сообщил, что для проведения соревнований, нужно иметь возможность путешествовать, а значит страны должны быть «зелеными» по ситуации с COVID-19.

«Чтобы Кубок мира состоялся, спортсмены семи из десяти сильнейших стран должны иметь возможность выступить», — отметил Ульванг, добавив, что большая часть европейских стран сейчас отмечена красным цветом, и на данный момент проведение турниров невозможно.

Если ситуация с коронавирусом не поменяется или в гонках смогут принять участие меньше стран, то соревнования могут проводиться, но уже без статуса Кубка мира.