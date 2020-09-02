Глава комитета FIS по лыжным гонка Вегард Ульванг отметил, что проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2021 году находится под угрозой.

Соревнования должен принять немецкий Оберстдорф с 23 февраля по 7 марта 2021 года.

«Чемпионат мира-2021 в Оберстдорфе тоже под угрозой. Если он будет проходить с ограничениями, придется адаптироваться», — заявил Ульванг, слова которого цитирует TV2.

По мнению эксперта, можно проводить соревнования по аналогии с футбольными матчами, то есть состязаться при пустых трибунах, однако это будет очень сложно для организаторов с финансовой точки зрения, так как исчезнет статья доходов с билетов.

Отметим, пока FIS разрабатывает систему, при которой спортсмены из разных стран смогут принимать участие в этапах Кубка мира.