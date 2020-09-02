Новый лимит на легионеров в России особенно возвышает ценность российских футболистов. Многие из них выжидают хорошего предложения. Время еще есть — трансферное окно закрывается только в октябре.

Далер Кузяев, полузащитник, 27 лет

Полузащитник сборной России находится в уникальном положении, когда имея предложение от чемпиона России, не спешит его принимать. У Кузяева есть мотивы играть за пределами российского чемпионата, но каких-то конкретных вариантов пока нет. Были разговоры про «Валенисию», сейчас есть слухи про «Рейнджерс» и «Алавес». Кузяев и его представители выжидают.

Станислав Крицюк, вратарь, 29 лет

Еще недавно Крицюк считался основным вратарем «Краснодара», но стремительный прогресс Матвея Сафонова усадил бывшего вратаря сборной России на лавку. В «Краснодаре» в роли второго вратаря он решил не оставаться. Говорят, уКрицюка имеются проблемы со здоровьем, а также психологические сложности для игры первым номером в хорошем клубе. Шли разговоры про «Локомотив», но и там серьезная конкуренция в лице Гильерме и Коченкова. Остается гадать, на каком уровень продолжит карьеру некогда талантливый российский голкипер.

Артур Юсупов, полузащитник, 31 год

Бывший полузащитник «Зенита» завершил трудовые отношение с «Динамо», а новый контракт не предложили. Сейчас Юсупов ищет привлекательный вариант в РПЛ. Шли разговоры об интересе «Сочи», но все пока затихло. Юсупов способен усилить любой клуб РПЛ из второй восьмерки.

Денис Глушаков, полузащитник, 33 года

Опытный ветеран не захотел оставаться в «Ахмате» и покинул грозненский клуб. С «Химками» также договориться не получилось. Сейчас существует вариант, что Глушаков продолжит карьеру в «Локомотиве» — в его прежнем клубе возникли проблемы с центром поля после ухода Миранчука и травмы Баринова.

Роман Нойштедтер, защитник/полузащитник, 32 года

Русский немец неожиданно остался без клуба — контракт с «Динамо» оказался не продлен. Несмотря на отсутствие команды, Роман продолжает вызываться в сборную России. Еще бы: он выступает на штучной для российского футбола позиции центрального защитника. Теоретически Нойштедтер не помешал бы даже «Зениту» — команде Семака как раз нужен игрок с российским паспортом на смену Ловрену или Ракицкому.