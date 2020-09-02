Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась насчет альтернативных вариантов проведения этапов Кубка мира по биатлону, а также возможных соревнований в России.

В интервью Sport24 Резцова отметила, что время до начала сезона еще есть и все может измениться. «Учитывая коронавирус, возможно, провести несколько этапов Кубка мира в одном месте — это выход», — сказала эксперт, добавив, что другое дело — как себя будут чувствовать спортсмены, соревнуясь несколько недель в одном месте.

По поводу проведения этапов в России Резцова высказалась скептично.

«Для того, чтобы в России провести международные старты, нужно согласование с МОК, которые против всех мероприятий. У нас же был ажиотаж с этим допингом… От нас все отказались», — заявила Резцова.