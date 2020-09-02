Российский боксер, временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин проведет бой-реванш против британца Диллиана Уайта в ноябре 2020 года.

Информацию об этом сообщил промоутер обоих спортсменов Эдди Хирн в интервью IFL TV. По его словам, новый поединок Поветкин — Уайт состоится 14 или 21 ноября в Лондоне. Ранее проходила информация о том, что бой могут провести в России, но она не подтвердилась.

Напомним, предыдущий бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошел 22 августа, в пятом раунде российский боксер нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почетный пояс WBC Diamond. Почти сразу после победы над Уайтом Поветкин сообщил, что согласен провести бой-реванш.