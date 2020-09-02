Комитет по этике РФС наложил штрафные санкции на бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Как сообщает «Чемпионат», специалисту сделали замечание и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, что после увольнения из «Химок», Юран утверждал, что его уволили из подмосковного клуба по требованию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Кроме того, «Юран уверял, что «Химки» и «Уфа» отдадут московскому клубу 12 очков в матчах РПЛ. Позже Юран стал брать своих слова назад. Произошло это после того, как с ним были официально урегулированы вопросы по расторжению контракта. Поэтому, когда к нему позвонил человек из РФС для объяснений своих слов о «Спартаке», специалист стал отнекиваться от своих слов.

Напомним, «Химки» нынче возглавляет бывший тренер Академии «Спартака» Дмитрий Гунько.