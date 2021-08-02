Редакция интернет-газеты Nevasport (Издательство ООО «Рост») на конкурсной основе приглашает спортивного корреспондента, на уровне аналитика разбирающегося в хоккее.
Обязанности:
1) Мониторинг новостных сайтов спортивной тематики, профессиональных сообществ, создание уникальных новостей и лонгридов
2) Отслеживание крупнейших турниров, оперативная постановка новостей о результатах соревнований
Требования к кандидату:
— Разбираться в теме, гореть спортивной журналистикой
— Быть разносторонним: одинаково интересно писать про MMA, баскетбол и хоккей
— Уметь обрабатывать большой объем информации, работать с фотоизображениями, видео, программами их обработки
Резюме присылать на эл.почту bogacheva@nevasport.ru
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