Редакция интернет-газеты Nevasport (Издательство ООО «Рост») на конкурсной основе приглашает спортивного корреспондента, на уровне аналитика разбирающегося в хоккее.

Обязанности:

1) Мониторинг новостных сайтов спортивной тематики, профессиональных сообществ, создание уникальных новостей и лонгридов

2) Отслеживание крупнейших турниров, оперативная постановка новостей о результатах соревнований

Требования к кандидату:

— Разбираться в теме, гореть спортивной журналистикой

— Быть разносторонним: одинаково интересно писать про MMA, баскетбол и хоккей

— Уметь обрабатывать большой объем информации, работать с фотоизображениями, видео, программами их обработки

Резюме присылать на эл.почту bogacheva@nevasport.ru