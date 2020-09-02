Российская спортсменка Дарья Паненкова официально уходит из фигурного катания в качестве фигуристки. Об этом она заявила в своем инстаграме.

По словам Паненковой, она долго раздумывала над этим решением и поняла, что хочет дальше развиваться в качестве тренера.

«Для меня это что-то новое и я получаю исключительное положительные эмоции от этой работы», — написала Паненкова и поблагодарила своих тренеров за совместную работу.

Ранее Паненкова опровергала слухи о том, что уходит. Напомним, перед стартом прошлого сезона Паненкова покинула группу Этери Тутберидзе. После ухода из «Хрустального» Паненкова начала работать под руководством Анны Царёвой. Спортсменка вышла из юниоров, однако дебют на взрослом уровне получился неудачным: фигуристка провалилась на чемпионате России.