Форвард «Барселоны» Лионель Месси договорился с холдингом City Football Group, которому принадлежат «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». По информации Daily Record, аргентинец отыграет сразу в двух клубах.

Его пятилетний летний контракт согласован на 700 млн евро. По нему Месси проведет три года в «Манчестер Сити», а затем отыграет два сезона в MLS — в другом клубе холдинга «Нью-Йорк Сити.

Месси была предложена доля в City Football Group качестве частичной оплаты, однако футболист, вероятно, предпочтет оплату деньгами из-за сложностей, связанных с оценкой акций холдинга.

Напомним, Месси твердо решил уйти из «Барселоны», хотя та защищена контрактом с отступными в 700 млн евро.