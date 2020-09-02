Футбольный клуб «Ленинградец преодолел стадию 1/64 финала Кубка России. Клуб ПФЛ из Ленинградской области обыграл «Олимп-Долгопрудный» со счетом 2:1. Матч проходил на «Рощино-Арена».

«Ленинградец» пропустил первым — отличился бывший нападающий «Рубина» Андрей Горбанец. Во втором тайме Николаев сравнял счета, а на 86-й минуте победный мяч провел Хлусов.

Таким образом, «Ленинградец» вышли в групповой раунд Кубка России. Следующие соперники клуба из РПЛ и ФНЛ определятся в результате жеребьевки.

Напомним, что перед началом сезона «Ленинградец» сменил тренера. Вместо Бориса Рапопорта был назначен Денис Бушуев.