Сборная России по футболу сегодня, 3 сентября, сыграет первый матч группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА против команды Сербии.

Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке, начало встречи назначено на 21:45 по московскому времени.

Отметим, игра пройдет без зрителей, как и все другие матчи сборных в Лиге наций, такое решение приняли в УЕФА в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Две предыдущих товарищеских встречи с Сербией Россия свела к ничейному результату.

Помимо Сербии сборной России предстоит провести матчи против Венгрии и Турции. Следующая игра по плану пройдет в воскресенье, 6 сентября, в Будапеште подопечные Станислава Черчесова сыграют с венграми.