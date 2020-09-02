Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева совместно с Ростуризмом проводит фотоконкурс для жителей Японии.

Участникам конкурса предлагается поделиться фотографиями из поездки по России, которые передают привлекательный образ страны глазами японцев.

Главным призом конкурса является поездка в Россию — оплата авиабилетов в обе стороны. Слоган конкурса звучит так: «Россия — это величайшее приключение в твоей жизни». На баннерах конкурса изображена Евгения Медведева в традиционном японском кимоно.

В видеоролике на портале Russiacontest.tabippo.net Медведева представляет себя на японском языке, а затем предлагает принять участие в конкурсе.

Победители конкурса будут объявлены уже в конце сентября.