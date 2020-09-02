Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мнением по поводу возможной отмены этапов Кубка мира по биатлону из-за пандемии коронавируса.

В интервью Sport24 Ярошенко заявил, что если будет решение по отмене соревнований, то оно станет правильным, поскольку спортсменам незачем рисковать.

«Российский биатлон от этого только выиграет, потому что все сильнейшие будут выступать у нас. Это позволит просмотреть весь резерв, который у нас есть», — отметил экс-биатлонист, добавив, что появится возможность проявить себя у юниоров.

Также специалист отметил, что если проводить этапы в одном месте, то было бы удобнее устраивать их в Италии или Германии, где больше всего болельщиков. Однако в этих местах не будет снега в ноябре-декабре.

«Тогда Финляндия или Швеция, но они по локации не очень удобные и мы видели, что там все начальные этапы проходят при минимальном количестве болельщиков», — отметил Ярошенко.