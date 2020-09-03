Сегодня, 3 сентября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоятся семь поединков.

В Риге пройдет матч между местным «Динамо» и казахстанским «Барысом». Матч, который состоится на «Арене Рига», начнется в 17:00 по московскому времени.

В Челябинске местный «Трактор» примет екатеринбургский «Автомобилист». Матч, который будет проходить на «Трактор Арене», также стартует в 17:00 по московскому времени.

Минское «Динамо» дома сыграет против «Йокерита» из Хельсинки». Встреча будет проходить на «Минск-Арене», начало — в 18:10 по московскому времени.

В Ярославле пройдет поединок между местным «Локомотивом» и московским «Спартаком». Игра, которая будет проведена на «Арене-2000», запланирована на 19:00 по московскому времени.

Череповецкая «Северсталь» примет хабаровский «Амур» в домашнем Ледовом дворце. Матч начнется в 19:00 мск.

Омский «Авангард» сыграет против новосибирской «Сибири» в Балашихе. Игра будет проходить на «Арене Балашиха» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Торпедо» в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» сыграет против «Салавата Юлаева». Игра пройдет в 19:30 мск.