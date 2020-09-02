Владимир Путин пообещал посодействовать развитию киберспорта в России. Легко сказать — сложнее сделать. Сегодня главным препятствием киберспорта в детском образовании — школьные учителя.

Большинство из них ровесники президента страны и даже сильно моложе. В голове у этих преподавателей сидят достаточно плотные установки. Киберспорт — это видеоигры. А видеоигры — это плохо. Это главный враг детей на пути к граниту науки.

Чтобы перестать бессознательно препятствовать проникновению киберспорта в школы учителем должен быть как минимум миллениал. То есть, человек родившийся хотя бы в конце 1980-х. Таких в школах пока что немного. Смены поколений, учитывая низкие зарплаты, не предвидится. Сегодняшние тридцатилетние работать в школу пойдут в последнюю очередь.

А так — все реально. Ведь что делал среднестатистический миллениал, приходя домой из школы, когда сам был учеником? Правильно — садился за компьютер. Для него играть в видеоигры — это примерно как пойти поиграть в футбол во дворе. А может даже куда привычнее.

Запустить киберспорт в школы на адекватном уровне способны только люди от 30 до 40. Как например, 31-летний Лев Ясенский. Этот московский учитель русского языка и литературы организовал большой проект, который называется «контрольные игры». Его суть в том, что школьники играют в популярные видеоигры и одновременно отвечают на вопросы из школьной программы. Этот полностью бесплатный проект набирает стремительную популярность среди детей — чтобы принять в нем участие нужно выдержать месячную очередь.

А сегодняшняя инициатива президента похоже сведется к тому, что школьники получат возможность играть в компьютер на уроках информатики. Как в футбол — на уроках физкультуры.