Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о перспективах «Амура».
По словам Дегтярева, в течение трех лет у «Амура» не было спонсоров и стоял вопрос об участии клуба в чемпионате в предстоящем сезоне. Он отметил, проблема решена, впервые за долгое время нашли спонсоров.
«Будем выводить клуб в лидеры КХЛ. Уверен, что Кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск», – сказал Дегтярев, слова которого приводят «Хабаровские вести».
Ранее стало известно, что Михаил Дегтярев возглавил попечительский совет хабаровского «Амура».
Отметим, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует сегодня, 2 сентября, матчем за Кубок открытия между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».
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