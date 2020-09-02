Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о перспективах «Амура».

По словам Дегтярева, в течение трех лет у «Амура» не было спонсоров и стоял вопрос об участии клуба в чемпионате в предстоящем сезоне. Он отметил, проблема решена, впервые за долгое время нашли спонсоров.

«Будем выводить клуб в лидеры КХЛ. Уверен, что Кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск», – сказал Дегтярев, слова которого приводят «Хабаровские вести».

Ранее стало известно, что Михаил Дегтярев возглавил попечительский совет хабаровского «Амура».

Отметим, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует сегодня, 2 сентября, матчем за Кубок открытия между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».