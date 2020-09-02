Три футболиста французского «Пари Сен-Жермен» сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Ранее в Париже сообщали о двух случаях заражения. Имена зараженных футболистов не оглашаются согласно протоколу Лиги 1.

По информации французских СМИ, инфекция выявлена у аргентинских полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, которые могли заразиться во время отдыха на Ибице. На этом же острове они по собственной инициативе сдали ПЦР-анализ, узнав, что контактировали с зараженными людьми. Известно, что вместе с Ди Марией и Паредесом на отдых ездили другие игроки «ПСЖ» — Мауро Икарди, Андер Эррера, Кейлор Навас и Неймар. Икарди и Эррера ушли на самоизоляцию.

Если в парижском клубе подтвердится заражение у четырех и более игроков, первый матч команды в чемпионате Франции против «Ланса» 10 сентября может быть отменен.