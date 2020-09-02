Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак обманут мошенниками и лишился большой суммы денег.

Как сообщает АБН, об этом жена тренера Анна Семак рассказала в своем Instagram.

По словам Анны Семак, недавно ее супруг получил сообщение по WhatsApp от бывшего одноклубника. Она отметила, что фотография знакомого на аватаре усыпила бдительность, а номер телефона раздобыть несложно.

Анна Семак добавила, что текст сообщения мошенников был таким: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце — одна надежда на тебя».

Жена специалиста рассказала, что после этого Сергей Семак перевел крупную сумму денег своему «знакомому», после чего его заблокировали.

Ранее Анна Семак ответила на критику со стороны подписчиков: ее обвинили в том, что она увела своего нынешнего супруга, главного тренера «Зенита» Сергея Семака из семьи.