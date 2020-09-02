Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, возможно, получит шанс побороться за место в команде в новом сезоне.

Как сообщается на официальном сайте клуба, к тренировкам с главной командой приступили Даниель Себальос, Борха Майораль и Мартин Эдегор, которые в прошлом сезоне выступали на правах аренды за другие клубы.

Кроме того, известен список игроков, отправившихся в расположение своих национальных сборных, В список вошел и Андрей Лунин. Так им образом, в «Реале» дали понять, что футболист после возвращения будет работать с главной командой.

Отметим, украинский вратарь сейчас является вторым голкипером «Реала» — Люка Зидан и Альфонс Ареоля покинули стан сливочных.

В прошлом сезоне Лунин выступал в составе «Реала Овьедо», провел за клуб 20 матчей в Сегунде и пропустил 20 голов.