Nevasport приводит прогнозы экспертов на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги, а также теннисного турнира из серии Большого шлема US Open.

Хоккейный журналист Павел Лысенков считает, что «Ак Барса» не будет проблем с ЦСКА в Кубке открытия. По словам Лысенкова, «Ак Барс мощен составом и игрой, одержав в последних матчах 7 побед из семи. ЦСКА же покинуло группа игроков, а также многие из команды переболели коронавирусом. Лысенков уверен, что ЦСКА сейчас не тот, что раньше – сейчас «Ак Барс» фаворит. Зрителей в Москве толком не будет, поэтому какой-то атмосферы и какого-то бонуса для ЦСКА не получится. Прогноз — победа «Ак Барса».

С этим прогнозом согласен и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. По его словам, москвичи не слишком сильно играли на Кубке мэра, а сейчас явно просядут. У «Ак Барса» же все хорошо и все здоровы. Кожевников видит только один отрицательный момент у «Ак Барса» — новый голкипер. Возможно, это станет проблемой, но вряд ли повлияет на итоговый результат. Прогноз Кожевникова победа «Ак Барса» в основное время.

Не согласен с прогнозами тренер Владимир Вуйтек. Как отметил чешский специалист, в прошлом сезоне «Ак Барс» начинал сезон тоже матчем против ЦСКА и тогда проиграл. И в этом матче, считает Вуйтек, армейцы выиграют. Первый матч сезона и после такой долгой паузы, да ещё и с болельщиками – ЦСКА фаворит для тренера. Хотя Вуйтек отмечает, что победа легкой не будет. Не удивится, если победитель не определится в основное время.

Матч Новака Джоковича с Кайлом Эдмундом на US Open анализирует бывшая теннисистка Анна Чакветадзе. По словам нынешнего комментатора, Джокович в полном порядке, он главный фаворит турнир и если не возьмет титул — это будет сенсация. Эдмун ничего не должен противопоставить сербу, который легко выиграет Прогноз — тотал по геймам меньше 29,5.

Также Чакветадзе дает прогноз на матч Елены Рыбакиной и Шелби Роджерс. По словам Чакветадзе, Рыбакина прибавляет и встает в ряд топовых игроков женского тенниса. Тем не менее, по ее словам, матч не получится легким для Рыбакиной, поскольку подачу Роджер тяжело принимать. Чакветадзе считает, что вряд ли будет много затяжных розыгрышей и не ждет брейков. Прогноз — «больше 20,5 гейма».