Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко, который после завершения игровой карьеры работал агентом, телеэкспертом и гендиректором, стал таксистом.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Максим Алланазаров, который опубликовал скриншот из приложения для вызова такси.

Напомним, в 2018 году ФК «Кубань» был расформирован, на его месте был создан ФК «Урожай», а генеральным директором назначен Дмитрий Градиленко.

Позже случилась игра между «Чайкой» и «Черноморцем» в мае 2019 года. В честном характере матча усомнился Дмитрий Градиленко. Позже выяснилось, что сам «Урожай» пытался стимулировать «Черноморец», предложив главному тренеру 500 тысяч рублей.

В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение отстранить от футбольной деятельности генерального директора «Урожая» Дмитрия Градиленко, главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и трех футболистов «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.