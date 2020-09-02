Защитник сборной Белоруссии Александр Павловец перейдет из брестского «Динамо» в «Ростов».

Об этом сообщает официальный сайт ростовчан. Отмечается, 24-летний футболист уже подписал трудовой договор с ростовским клубом, который начнет действовать зимой, после окончания его контракта с нынешним клубом.

Отметим, Павловец начал карьеру в БАТЭ, откуда перешел в «Торпедо-БелАЗ». В прошлом году он перешел в брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии.

Ранее прошла жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Именно в этом раунде определится соперник «Ростова» по Лиге Европы. По итогам жеребьёвки команде Валерия Карпина предстоит матч с победителем пары «Маккаби» Хайфа — «Железничар» или игра с «Кайратом», за который выступает бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.