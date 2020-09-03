Российские теннисисты на US Open сыграют матч 2-го круга. Матчи запланированы на 18.00 по московскому времени.

В мужском одиночном разряде ожидается отечественное дерби: не игравший три года Андрей Кузнецов сыграет с Кареном Хачановым.

Андрей Рублев проведет встречу с 26-летним французом Грегуаром Баррером. Первая ракетка России Даниил Медведев проведет встречу с австралийцем Кристофером О’Коннелл, который является 116-м сеяным.

В женском одиночном разряде лучшая российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с 18-летней американкой Кэти Макнелли.