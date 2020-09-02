Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает DH. По информации источника, вратарь испанского клуба прошел тестирование по прибытии в национальный центр Тибузе, где сборная Бельгии готовится в матчам Лиги наций против Дании 5 сентября и Исландии 8 сентября. Отмечается, у всех членов сборной Бельгии взяли мазок из носа для выявления коронавируса, и один из них, тот, который принадлежит Куртуа, дал положительный результат.

При этом участие Тибо Куртуа в предстоящих матчах сейчас не исключено, так как результат теста должен еще быть подтвержден анализом крови. В данный момент бельгийский вратарь изолирован от остальных членов национальной команды.