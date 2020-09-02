Обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль помогает бывшему чемпиону UFC в полусреднем весе Тайрону Вудли в подготовке поединка против Колби Ковингтона.

«Враг моего врага – мой друг», – гласит подпись под видео.

Ранее все три спортсмена тренировались в одном зале American Top Team и были друзьями. Однако затем Ковингтон покинул зал из-за конфликта с Вудли и Масвидалем.

Отметим, поединок между Тайроном Вудли и Колби Ковингтоном состоится 20 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что турнир UFC 253 состоится не в Лас-Вегасе, как это было известно ранее, а на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В главном бою вечера сойдутся чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста.